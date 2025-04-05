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Царьград

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Овечкин повторил рекорд Гретцки: дрон изобразил клюшку над Сахалином

Овечкин повторил рекорд Гретцки: дрон изобразил клюшку над Сахалином

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил о выдающемся событии: над Сахалином дрон нарисовал клюшку в честь Александра Овечкина, повторившего рекорд Уэйна Гретцки с 894 шайбами в НХЛ.

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