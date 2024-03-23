CNBC: Трамп выведет свою соцсеть Truth Social на биржу

Экс-президент США Дональд Трамп намерен провести IPO своей соцсети Truth Social. Акции компании-владельца Trump Media & Technology Group могут начать торговаться на бирже уже на следующей неделе, пишет CNBC.
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