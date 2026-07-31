Молодая супруга 65-летнего Олега Меньшикова показала стройное тело в купальнике: фото

Лето 65‑летний народный артист России Олег Меньшиков и его жена Анастасия Чернова проводят в путешествиях: сначала пара побывала в Италии — остановились на озере Комо у подножия Альп, а теперь наслаждается солнцем в Греции.
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