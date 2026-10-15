Осень в этом году выдалась на удивление тёплой и прозрачной, словно специально созданной для того, чтобы стоять у воды с удочкой и наблюдать, как медленно кружатся листья на поверхности.
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