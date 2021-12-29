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Сценарист Чардымский: фильм «Гранит» показывает добрые намерения и силу духа России

Сценарист Чардымский: фильм «Гранит» показывает добрые намерения и силу духа России

Современные военные боевики, такие как фильм «Гранит», показывают добрые намерения России, силу мужского духа и стремление бороться с общемировой бедой — терроризмом, заявил российский актер театра и кино, режиссер, сценарист Алексей Чардымский.

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