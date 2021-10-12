В Буркина-Фасо обвинили свергнутого президента в совершенном 34 года назад убийстве «африканского Че Гевары»

Военный трибунал Буркина-Фасо накануне приступил к рассмотрению дела об убийстве 34 года назад президента страны Тома Санкары, предъявив обвинения 14 лицам.
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