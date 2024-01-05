Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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СБУ назвала катастрофой атаку хакеров на «Киевстар»: уничтожено почти всё

СБУ назвала катастрофой атаку хакеров на «Киевстар»: уничтожено почти всё

Целью атаки представитель СБУ назвал нанесение «психологического удара». По его словам, атака стала, возможно, первым примером полного разрушения ядра телекоммуникационной системы   Хакерская атака на компьютерную систему компании «Киевстар», крупнейшего на Украине оператора мобильной связи, привела к «катастрофическим» разрушениям и уничтожила «почти всё», заявил в интервью Reuters глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк.

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Комментарии
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Tania Еременко
Всё уничтожить в пух и прах в Кукуеве - за предательство, за продажность, за кружевные трусики, за халяву, за скудоумие, за кастрюли на пустых головах. За всё бандерложье отродье и существование. Мир праху вашему . Аминь!
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