СБУ назвала катастрофой атаку хакеров на «Киевстар»: уничтожено почти всё

Tania Еременко

Всё уничтожить в пух и прах в Кукуеве - за предательство, за продажность, за кружевные трусики, за халяву, за скудоумие, за кастрюли на пустых головах. За всё бандерложье отродье и существование. Мир праху вашему . Аминь!