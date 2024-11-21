Риелторы заявили о сокращении предложения коттеджей в Подмосковье в 8 раз

Снижение доли вторичных коттеджей в продаже объясняется высоким спросом, тогда как предложение дач накапливается в экспозиции из-за низкой ликвидности За четыре года доля коттеджей в предложении на вторичном рынке загородной недвижимости Московской области сократилась в восемь раз — с 49% в 2020 году до 6% в ноябре 2024 года.