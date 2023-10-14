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Reuters: «Хезболла» заявляет, что призывы о невмешательстве не будут иметь никакого значения

Reuters: «Хезболла» заявляет, что призывы о невмешательстве не будут иметь никакого значения

Разгоревшийся с новой силой застарелый палестино-израильский конфликт взбудоражил весь мир. Если допустить дальнейшую эскалацию, то региональная интенсивная война станет для Ближнего Востока всецелой, а вскоре и мировой.

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