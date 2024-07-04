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День независимости Белоруссии прошёл без Армении. Пора вспомнить слова Пашиняна

День независимости Белоруссии прошёл без Армении. Пора вспомнить слова Пашиняна

Армянская республика отказалась от участия в параде в честь 80-летия освобождения БелоруссииНакануне в столице Белоруссии состоялся торжественный парад, посвящённый 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

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