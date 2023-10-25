Игровую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 исключили из списка экспортного контроля США

Новые экспортные ограничения специализированных высокопроизводительных графических ускорителей компании NVIDIA, установленные Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, вступили в силу.
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