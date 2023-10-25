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Мировое обозрение

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Игровую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 исключили из списка экспортного контроля США

Игровую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 исключили из списка экспортного контроля США

Новые экспортные ограничения специализированных высокопроизводительных графических ускорителей компании NVIDIA, установленные Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, вступили в силу.

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