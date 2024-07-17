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Военные новости ★ спецоперация

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Российский оружейник оценил действия Секретной службы США, допустившей покушение на Дональда Трампа Спецслужбы США сработали из рук вон плохо, допустив покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа.

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