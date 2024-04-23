Матвиенко выступила за признание киевского режима и СБУ террористами

Киевский режим, безусловно, террористический, заявила она.фото: пресс-служба Совета Федерации--> Признать Украину государством-террористом нет возможности, но киевский режим, безусловно, террористический.
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