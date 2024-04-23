ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Кудрявцев
    не надо бздеть надо уничтожать это дерьмо!Традиционного шес...
  • Вячеслав Кудрявцев
    почему? предупредить хохлов в случае провокации  уничтожить  район куева на выбор!Традиционного шес...
  • НС
    Дуркаинцы уже стреляют в друг-друга - ну дурные!  Видать кастрюльки голову жмут, да и солнышко печёт через кастрюльку...Мужчины в военной...

Матвиенко выступила за признание киевского режима и СБУ террористами

Матвиенко выступила за признание киевского режима и СБУ террористами

Киевский режим, безусловно, террористический, заявила она.фото: пресс-служба Совета Федерации--> Признать Украину государством-террористом нет возможности, но киевский режим, безусловно, террористический.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх