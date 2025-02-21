Сильный ритуал с пуговицей, который нужно провести маме, чтобы у ребенка в жизни наступила белая полоса

Каждый родитель хочет для своего ребенка счастья и удачи. Но бывает, что несмотря на все усилия, удача словно обходит дом стороной: личная жизнь не складывается, работа не радует, а что-то в судьбе будто блокирует поток позитивных событий.
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