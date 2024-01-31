Пашинян потребовал от Алиева подписать пакт о ненападении и обоюдном разоружении. После ответа Баку, в Ереване наступило уныние.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В этом мире можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как Никол Пашинян, после своего поражения, выдвигает ультиматумы Азербайджану: "Армения предложила демилитаризацию границы, то есть демилитаризацию Азербайджана.
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