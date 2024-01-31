Пашинян потребовал от Алиева подписать пакт о ненападении и обоюдном разоружении. После ответа Баку, в Ереване наступило уныние.

ЮВ

Юрий Во

Армения сделала свой выбор, когда выбрала Пашиняна. Этот выбор надо уважать. Теперь пусть с этим "выбором" армяне сполна "хлебнут" радости и счастья. Не надо им мешать. Может после периода счастья и радости у армян вернется "историческая память" и они вспомнят о роли России в своей истории. А не вспомнят - это их выбор. Пусть живут свободными и независимыми, а также нищими и в страхе от злых соседей. Но ведь свобода этого стоит ?