Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пашинян потребовал от Алиева подписать пакт о ненападении и обоюдном разоружении. После ответа Баку, в Ереване наступило уныние.

Пашинян потребовал от Алиева подписать пакт о ненападении и обоюдном разоружении. После ответа Баку, в Ереване наступило уныние.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В этом мире можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как Никол Пашинян, после своего поражения, выдвигает ультиматумы Азербайджану: "Армения предложила демилитаризацию границы, то есть демилитаризацию Азербайджана.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Армения сделала свой выбор, когда выбрала Пашиняна. Этот выбор надо уважать. Теперь пусть с этим &quot;выбором&quot; армяне сполна &quot;хлебнут&quot; радости и счастья. Не надо им мешать. Может после периода счастья и радости у армян вернется &quot;историческая память&quot; и они вспомнят о роли России в своей истории. А не вспомнят - это их выбор. Пусть живут свободными и независимыми, а также нищими и в страхе от злых соседей. Но ведь свобода этого стоит ?
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1 д.
ВГ
Вячеслав Гордеев
Армяне сами выбрали себе президента соросёнка, теперь кушайте ситечком , наслаждайтесь дерьмократией.
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1 д.

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