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Канадские ученые нашли универсальный способ борьбы с коронавирусом

Канадские ученые нашли универсальный способ борьбы с коронавирусом

Найден универсальный способ борьбы с любыми штаммами SARS-CoV-2. Ученым из Института естественных наук Британской Колумбии в Ванкувере удалось обнаружить два сахар-связывающих белка, которые препятствуют проникновению вируса в клетки человека.

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