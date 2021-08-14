Канадские ученые нашли универсальный способ борьбы с коронавирусом

Найден универсальный способ борьбы с любыми штаммами SARS-CoV-2. Ученым из Института естественных наук Британской Колумбии в Ванкувере удалось обнаружить два сахар-связывающих белка, которые препятствуют проникновению вируса в клетки человека.
Найден универсальный способ борьбы с любыми штаммами SARS-CoV-2. Ученым из Института естественных наук Британской Колумбии в Ванкувере удалось обнаружить два сахар-связывающих белка, которые препятствуют проникновению вируса в клетки человека.
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