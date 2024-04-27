Как заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» сенатор от Крыма Сергей Цеков, провокационные действия НАТО и белорусской оппозиции в отношении Минска, захват части территории и ввод войск в Белоруссию приведут к тому, что Белоруссия воссоединится с территорией Калининградской области.
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