Цеков: ответом на атаку НАТО на Белоруссию будет ее соединение с Калининградом

Как заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» сенатор от Крыма Сергей Цеков, провокационные действия НАТО и белорусской оппозиции в отношении Минска, захват части территории и ввод войск в Белоруссию приведут к тому, что Белоруссия воссоединится с территорией Калининградской области.