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    да что вы говорите?!Bloomberg: Россия...
  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍DE: Россия насмех...
  • Надежда Белугина
    Уж если мы докатились до того, что с нашими Героями России без наказания так обходятся, что ждать нам остальным, обыч...Бастрыкин поручил...

Цеков: ответом на атаку НАТО на Белоруссию будет ее соединение с Калининградом

Цеков: ответом на атаку НАТО на Белоруссию будет ее соединение с Калининградом

Как заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» сенатор от Крыма Сергей Цеков, провокационные действия НАТО и белорусской оппозиции в отношении Минска, захват части территории и ввод войск в Белоруссию приведут к тому, что Белоруссия воссоединится с территорией Калининградской области.

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