Мюнхенский сговор–1938 и Украина–2024: зигзаги чешской русофобии

Владислав МАКАРОВ В этом году в Чехии вспоминают 86-ю годовщину Мюнхенского сговора между Великобританией, Францией, нацистской Германией и фашистской Италией, проложившего фюреру путь к разделу Чехословакии.
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