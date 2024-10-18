БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мюнхенский сговор–1938 и Украина–2024: зигзаги чешской русофобии

Мюнхенский сговор–1938 и Украина–2024: зигзаги чешской русофобии

Владислав МАКАРОВ  В этом году в Чехии вспоминают 86-ю годовщину Мюнхенского сговора между Великобританией, Францией, нацистской Германией и фашистской Италией, проложившего фюреру путь к разделу Чехословакии.

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