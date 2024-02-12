В Севастополе прошел девятый Всеармейский конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2024». В нем приняли участие команды Северного флота, Балтийского флота, Тихоокеанского флота, Каспийской флотилии, Черноморского высшего военно-морского училища имени П.
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