Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

2 подписчика

В Севастополе прошел девятый Всеармейский конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2024»

В Севастополе прошел девятый Всеармейский конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2024». В нем приняли участие команды Северного флота, Балтийского флота, Тихоокеанского флота, Каспийской флотилии, Черноморского высшего военно-морского училища имени П.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх