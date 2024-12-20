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Фирму Макаревича «Философия ненасилия» закрыли

Фирму Макаревича «Философия ненасилия» закрыли

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла московскую компанию ООО «Философия ненасилия», связанную с российским певцом и лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и философом Рубеном Апресяном (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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