Фирму Макаревича «Философия ненасилия» закрыли

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла московскую компанию ООО «Философия ненасилия», связанную с российским певцом и лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и философом Рубеном Апресяном (внесен Минюстом в реестр иноагентов).
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