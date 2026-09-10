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Нико Росберг: McLaren не сможет сделать Пиастри вторым пилотом, даже если захочет

McLarenЧемпион мира Ф1 2016 года Нико Росберг считает, что McLaren в определённый момент может сделать ставку на Ландо Норриса в борьбе за чемпионский титул, переведя Оскара Пиастри в роль второго номера.

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