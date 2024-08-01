В Новосибирске полицейские привлекли супружескую пару к административной ответственности за мелкое хулиганство на борту самолета

«В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение, что самолет, следующий рейсом из Москвы в Иркутск, готовится к незапланированной посадке в связи с неадекватным поведением двух пассажиров.
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