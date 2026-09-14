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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде состоялось официальное открытие «VOLGA Арены»

В Нижнем Новгороде состоялось официальное открытие «VOLGA Арены»

14 сентября войдёт в историю как день рождения новой ледовой арены в столице Приволжья. В Нижнем Новгороде состоялось официальное открытие «VOLGA Арены».

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