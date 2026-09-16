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Царьград

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МИД РФ раскроет данные фальсификаций в Буче 17 сентября

МИД РФ раскроет данные фальсификаций в Буче 17 сентября

МИД РФ представит 17 сентября доклад о фальсификациях в Буче. Захарова и Лавров уверены в шокирующих результатах, эксперты фактчека исследуют случаи, связанные с событиями 2022 года.

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