Рыбу и морепродукты из зоны ЧС нельзя будет есть несколько лет

Биоресурсами, добытыми в районе загрязнения в Черном море, можно будет отравиться Мидии, устрицы, рыба, добытые в Черном море в зоне загрязнения нефтепродуктами, будут непригодны для употребления в пищу несколько лет.
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