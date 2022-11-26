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Боян Богданович получил травму после того, как на его ногу наступил Торри Крэйг

Боян Богданович получил травму после того, как на его ногу наступил Торри Крэйг

Свингмен «Детройта» Боян Богданович получил травму в концовке матча с «Финиксом» (102:108). Богданович травмировался на последней минуте после того, как на его голеностоп наступил форвард «Санз» Торри Крэйг.

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