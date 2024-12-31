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Президент Грузии сделал первые громкие заявления

Президент Грузии сделал первые громкие заявления

Соцсети18,2 тыс прочтений Вчера Приступивший к обязанностям президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что страна стремится стать полноправным членом Евросоюза, и это «исторический выбор грузинского народа».

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Комментарии
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Eduard
Вы Азия ею ибудите,отстаньте от аферистов Европы наконец.Они просто дураков ищут.Турция 25 лет в ЕС ломится,но Турция как и Грузия не Евррпа,никонда не войдут,но обещатт им будут!
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11 час.
Eduard
Задолбали уже с ЕС!
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11 час.
Игорь Васиков
Переобулся он быстро!
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2 час.

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