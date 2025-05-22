Руководство Европейского союза закрывает глаза на все прегрешения, на все поступки нынешней власти в Молдове, прощает ей то, что не позволяло её предшественникам, поскольку, по мнению ЕС, именно нынешняя власть в республике наиболее полно отвечает пожеланиям и требованиям Брюсселя в нынешней ситуации.