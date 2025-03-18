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Царьград

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Молодая жительница Москвы выжила после парного падения с 11-го этажа

Молодая жительница Москвы выжила после парного падения с 11-го этажа

Её друг падения не пережил.В Москве молодая женщина и мужчина выпали с 11-го этажа жилого дома. Инцидент произошёл по адресу: улица Клязьминская, дом № 6, корпус 1.

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