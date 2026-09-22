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Новости Брянска

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На Брянщине начальница почтового отделения осуждена за крупную растрату

На Брянщине начальница почтового отделения осуждена за крупную растрату

Бывшая начальница почтового отделения в Почепе присвоила 773 тысячи рублей, добровольно вернула деньги и получила штраф 50 тысяч рублей.

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