Чиновник Минкульта выиграл Lada в организованной им же акции. Приз разыграли заново

В Забайкальском крае организаторы повторно провели розыгрыш автомобиля Lada Granta, который ранее выиграл сотрудник регионального Министерства культуры, участвовавший в подготовке праздничного мероприятия.
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