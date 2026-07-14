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Чиновник Минкульта выиграл Lada в организованной им же акции. Приз разыграли заново

Чиновник Минкульта выиграл Lada в организованной им же акции. Приз разыграли заново

В Забайкальском крае организаторы повторно провели розыгрыш автомобиля Lada Granta, который ранее выиграл сотрудник регионального Министерства культуры, участвовавший в подготовке праздничного мероприятия.

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