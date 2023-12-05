«Вашингтон» пропустил 5 шайб в первом периоде и потерпел крупное поражение от «Аризоны»

«Аризона» на своей площадке всухую разгромила «Вашингтон» Александра Овечкина – 6:0. Уже на 15-й минуте «Вашингтону» пришлось менять голкипера: Дарси Кемпер, пропустивший 3 гола после 5 бросков, уступил место Чарли Линдгрену, которому пришлось не легче — до первого перерыва в ворота «Кэпиталз» влетели еще две шайбы, 5:0 в пользу «Аризоны»! Во втором периоде хозяева площадки ограничились одним голом в меньшинстве: после грубой ошибки «Вашингтона» два хоккеиста «Койотс» выкатились на Линдгрена и издевательски разобрались с ним – 6:0.