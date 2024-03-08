Из отдалённых кишлаков - сразу в Москву: Мигранты отвергли наши правила игры

Это точно. Без организующей силы ничего не выйдет. Только, как я писал выше, любая попытка самоорганизации без разрешения свыше будет быстро подавляться. Это чуркам можно в диаспоры объединяться, а нам ни-ни. Организованных русских власть боится гораздо больше, и правильно делает.

ВЧ

Владимир Черноморский

Полнейшая деградация властей России, те кто в 90 годы, резал убивал славян, те снова заселили нашу страну, с полного разрешения нашего руководства, создав им все условия для благоприятного распространения по территории России, навязывая нам свои обычаи и законы. Чем закончится ?!, а полным уничтожением народообразуещего населения нашей страны, на верху не понимают, либо все проплачено, либо власть потеряна, и дальнейшее оправдание толерантностью, со слов самого высшего органа страны, президента, чего ждём !? К чему стремимся ?!