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Из отдалённых кишлаков - сразу в Москву: Мигранты отвергли наши правила игры

Из отдалённых кишлаков - сразу в Москву: Мигранты отвергли наши правила игры

Иностранцы из отдалённых кишлаков массово съезжаются сразу в Москву. Мигранты при этом отвергли наши правила игры.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Это точно. Без организующей силы ничего не выйдет. Только, как я писал выше, любая попытка самоорганизации без разрешения свыше будет быстро подавляться. Это чуркам можно в диаспоры объединяться, а нам ни-ни. Организованных русских власть боится гораздо больше, и правильно делает.
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1 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Полнейшая деградация властей России, те кто в 90 годы, резал убивал славян, те снова заселили нашу страну, с полного разрешения нашего руководства, создав им все условия для благоприятного распространения по территории России, навязывая нам свои обычаи и законы. Чем закончится ?!, а полным уничтожением народообразуещего населения нашей страны, на верху не понимают, либо все проплачено, либо власть потеряна, и дальнейшее оправдание толерантностью, со слов самого высшего органа страны, президента, чего ждём !? К чему стремимся ?!
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1 час.
ИГ
Ирина Голота
Да не хотят чиновники слышать Вас, Владимир Вольфович 🤦‍♂️
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35 мин.

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