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Украинская актриса Кадочникова заявила о праве говорить на русском языке

Украинская актриса Кадочникова заявила о праве говорить на русском языке

Украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова, сыгравшая главную роль в фильме «Тени забытых предков» (1964), выступила на русском языке на вручении премии имени Сергея Параджанова, отказавшись перейти на украинский.

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