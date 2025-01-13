Украинская актриса Кадочникова заявила о праве говорить на русском языке

Украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова, сыгравшая главную роль в фильме «Тени забытых предков» (1964), выступила на русском языке на вручении премии имени Сергея Параджанова, отказавшись перейти на украинский.
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