Военкор Сладков: России стоит продолжать мирный диалог с украинской стороной

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. Военкор Александр Сладков в своем телеграм-канале выразил мнение, что России следует сохранять курс на мирные переговоры с Киевом, даже несмотря на недавние удары по аэродромам на территории страны.
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