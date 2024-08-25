Записки астраханского натуралиста. Чем опасны пауки-крабы

Автор рубрики — Владимир Паньков. Лето, вокруг красиво цветут растения, над ними порхают бабочки, пчелы и шмели деловито собирают нектар… Казалось бы, идиллия – но среди прекрасных лепестков опылителей поджидают коварные пауки-крабы, их еще называют бокоходами.