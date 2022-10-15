"Генерал Армагеддон" нанёс массированный удар и по предателям в России

Политическое решение о массированном ударе по украинской инфраструктуре в ответ на атаку Крымского моста привело к тому, что замолчать пришлось и так называемой "партии мира", которую Геворг Мирзаян склонен называть скорее "партией предателей".
Политическое решение о массированном ударе по украинской инфраструктуре в ответ на атаку Крымского моста привело к тому, что замолчать пришлось и так называемой "партии мира", которую Геворг Мирзаян склонен называть скорее "партией предателей".
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