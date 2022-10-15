Время узнать правду!

7 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав
    Не следует преувеличивать влияние и авторитет Зеленского. Никем он не виляет и ни на кого не влияет. Этот клоун повто..."Пушечное мясо". ...
  • Россиянин
    G20, это чисто западная придумка. Поэтому, Путину не стоит туда ехать. Там всеравно все против России настроены. разг..."Пушечное мясо". ...
  • Tania Еременко
    Еще бы не забыли про Николаев и Одессу, куда заходят пиндосские корабли.Ответ за Белгород...

"Генерал Армагеддон" нанёс массированный удар и по предателям в России

"Генерал Армагеддон" нанёс массированный удар и по предателям в России

Политическое решение о массированном ударе по украинской инфраструктуре в ответ на атаку Крымского моста привело к тому, что замолчать пришлось и так называемой "партии мира", которую Геворг Мирзаян склонен называть скорее "партией предателей".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх