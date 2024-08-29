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Тайная доктрина

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Су-34: пора ждать американскую копию

Су-34: пора ждать американскую копию

Су-34: пора ждать американскую копию Случилось страшное – американцы начали думать. Нет, никто не говорит в стиле покойного Задорнова, что там «все тупые», но мы сейчас говорим об авиации, а вот там они за последнюю четверть века наделали таких дел, что есть с чего обалдеть.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Интересная статья.
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