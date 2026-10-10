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Четыре спектакля, которые заставят перевернуть страницу в театральном сезоне: что ждет москвичей осенью

Осень в столице театров — это не просто время перемен, а настоящий праздник для ценителей искусства. Руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин поделился тем, что уже сейчас вызывает наибольший ажиотаж у зрителей.

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