Четыре спектакля, которые заставят перевернуть страницу в театральном сезоне: что ждет москвичей осенью

Осень в столице театров — это не просто время перемен, а настоящий праздник для ценителей искусства. Руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин поделился тем, что уже сейчас вызывает наибольший ажиотаж у зрителей.
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