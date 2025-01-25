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Цыганский автосервис: в Магнитогорске банда обворовывала водителей

Цыганский автосервис: в Магнитогорске банда обворовывала водителей

Деньги выманивали под предлогом покупки запчастей.Дочь жителя Магнитогорска обратилась в полицию. Она рассказала, отец оставил в автосервисе на ремонт машину.

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