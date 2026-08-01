Зачем раньше женщины красили ноги и рисовали на них линии карандашом

В 1939 году в мире произошло важнейшее событие, навсегда перевернувшее моду. Мир рушился, сотрясаемый Второй мировой, но, несмотря на это, миллионы женщин США брали штурмом магазины, чтобы купить нейлоновые чулки.
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