В Гонконге из-за приближения тайфуна отменили занятия в школах и авиарейсы

Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила повышенный уровень опасности в связи с приближением тайфуна «Коину», который может принести в регион ветер со средней скоростью 63 километра в час и более, информировало ведомство на своем сайте.
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