В Тольятти полицейские поблагодарили двух жителей города за оказанное содействие

В торжественной обстановке в присутствии личного состава начальник Управления МВД России по городу Тольятти Хейрулла Ахмедханов вручил благодарственные письма жителям города, которые проявили активную гражданскую позицию и помогли полиции в задержании подозреваемых и раскрытии тяжкого преступления.