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А ты возьмёшь меня домой?

А ты возьмёшь меня домой?

                                           ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР – А ты возьмёшь меня домой? – Возьму! – Но я нарушу твой покой! – Я потерплю! – Но я ведь кот из подворотни… – Не беда! – Но могут быть у меня блохи… – Ерунда! – Ты знаешь, грязный очень я.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
мурашки... Как же жалко брошенных животных.
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