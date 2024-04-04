ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР – А ты возьмёшь меня домой? – Возьму! – Но я нарушу твой покой! – Я потерплю! – Но я ведь кот из подворотни… – Не беда! – Но могут быть у меня блохи… – Ерунда! – Ты знаешь, грязный очень я.