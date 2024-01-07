Председатель Нацбанка Украины объявил о «плане Б» на случай отсутствия западного финансирования

На фоне резкого сокращения финансово-военной помощи Западом с неопределенными перспективами ее возобновления киевские чиновники делают бравурные заявления, более похожие на самоуспокоительные сеансы аутотренинга.
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