«На слона какие-то мухи наседают или обезьяны», – Карасёв о хаотичных атаках ВСУ по России

Недавний телефонный разговор главы Пентагона и министра обороны РФ говорит о том, что американцы пытаются сгладить ситуацию, поскольку у России есть множество рычагов давления на американские интересы – от КНДР, хуситов и Кубы, до ситуации на фронте в зоне СВО.