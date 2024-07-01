«На слона какие-то мухи наседают или обезьяны», – Карасёв о хаотичных атаках ВСУ по России

Недавний телефонный разговор главы Пентагона и министра обороны РФ говорит о том, что американцы пытаются сгладить ситуацию, поскольку у России есть множество рычагов давления на американские интересы – от КНДР, хуситов и Кубы, до ситуации на фронте в зоне СВО.
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