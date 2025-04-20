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Несекретные материалы

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  • serghei kapustin
    По- русски это слово из 3 букв.Казахи не едут в ...
  • ВладимиР
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Будет ли работать модель «финляндизации» в отношении послевоенной Украины?

Будет ли работать модель «финляндизации» в отношении послевоенной Украины?

По мере продвижения российских войск, освобождающих «новые» регионы РФ, а также кусочки Сумской и Харьковской областей Украины, все громче звучат призывы к ее «финляндизации», которая бы стала компромиссом между кремлевскими стратегами и Западом.

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