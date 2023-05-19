Обвиняемого в утечках из Пентагона военного не выпустили под залог

Военнослужащего военно-воздушных сил Национальной гвардии США 21-летнего Джека Дагласа Тейшейра, которого обвиняют в утечках секретных документов Пентагона, оставил под стражей суд в Бостоне штата Массачусетс, 19 мая передает радиостанция WBZ.
Военнослужащего военно-воздушных сил Национальной гвардии США 21-летнего Джека Дагласа Тейшейра, которого обвиняют в утечках секретных документов Пентагона, оставил под стражей суд в Бостоне штата Массачусетс, 19 мая передает радиостанция WBZ.
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