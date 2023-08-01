За рулём

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«За рулем» в августе: выбираем Ладу с пробегом; проект «Дельта»; что будет с ценами на авто

«За рулем» в августе: выбираем Ладу с пробегом; проект «Дельта»; что будет с ценами на авто

«За рулем» № 8/2023 – это: ЗР МОМЕНТ АБС по-русски: репортаж из Костромы Гран-при «За рулем»: вручаем автомобили читателям! Машины россиян: на чем мы ездим? Haval M6 и другие новинки Дорожная разметка: как исправить проблемные места ЗР ПРЕМЬЕРА Кроссовер Livan X3 Pro – дешевле не бывает? Jetour X90 Plus: больше конкурентов и не дороже BAIC BJ40 – первая встреча с рамником из Калининграда Chery Arrizo 8: неужели не хуже, чем Toyota Camry? Suzuki Baleno – не из Японии, а из Индии! Гибридный Skywell HT-i с запасом хода до 1200 км ЗР АКТИВ Утильсбор подняли.

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