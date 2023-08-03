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У «Ак Барса» были варианты с арендой Ахтямова в другие клубы КХЛ – договориться не удалось. Клубы предлагали двухсторонние контракты

21-летний голкипер вернулся в казанскую команду из «Торонто» на правах аренды. Сообщается, что у «Ак Барса» было несколько вариантов с арендой Артура Ахтямова в другие клубы КХЛ.

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